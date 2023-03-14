Чим підживити вишню навесні, щоб вона вродила гарно, як ніколи
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Досягнути бажаних результатів насправді дуже просто
Настав час задуматися й почати готуватися до садових робіт. Навесні деревам потрібна увага та особливо ретельний догляд, щоб вони могли комфортно вийти з зимової сплячки, швидко наростити зелену масу й дати у майбутньому хороший врожай. Одна із важливих весняних процедур — так звана "побілка" дерев. Проте вона потрібна далеко не для всіх культур, тому тут важливо не перестаратися із бажанням допомогти своєму саду.
Одним із найпопулярніших фруктових дерев, які вирощують українці, є вишня. За нею легко доглядати, вона гарно цвіте і зазвичай — при мінімальному догляді й за хороших погодних умов — дає великий врожай смачних ягід, які можна їсти і просто так, і консервувати. Однак, щоб дерево не "виродилося" і дало ще більший врожай, ніж зазвичай, краще його підгодувати навесні спеціальним розчином. Як його приготувати, розповідає телеграм-канал "Дача та город UA".
Найкраще підживлення вишні навесні для щедрого врожаю
Спершу ми вносимо золу: по літровій банці по вологому ґрунту, захоплюючи весь периметр крони. Далі потрібно підключити спеціальний розчин. Він готується дуже просто: на 10 л води беремо 1 ст.л. сечовини і 2 ст.л. безхлорного калію (це дуже важливо! при підживленні хлористим калієм дерево скине листя). Одному дорослому дереву потрібно не менше 3-4 відер такого засобу.
До речі, літрову банку золи можна замінити 1 склянкою доломіту. Ефект буде таким же.
Різниця у підгодівлі для молодих та старших вишень
- Молодому дереву (1-3 роки) необхідно допомогти розвинути потужне коріння. Найкраще для цього використовувати азотні підживлення на кшталт сульфату амонію, сечовини, кальцієвої та аміачної селітри.
- А от для вже сформованих дерев (3 роки і більше) застосовують фосфорно-калійну підгодівлю. Вона живить їх та стимулює розвиток квітів і появу плодів.
При цьому, чим старіше дерево, тим більше добрив йому необхідно для щедрого плодоношення. А старим дерево вважається вже з 8-го року життя.
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