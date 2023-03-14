Чим підживити вишню навесні, щоб вона вродила гарно, як ніколи

Досягнути бажаних результатів насправді дуже просто

Настав час задуматися й почати готуватися до садових робіт. Навесні деревам потрібна увага та особливо ретельний догляд, щоб вони могли комфортно вийти з зимової сплячки, швидко наростити зелену масу й дати у майбутньому хороший врожай. Одна із важливих весняних процедур — так звана "побілка" дерев. Проте вона потрібна далеко не для всіх культур, тому тут важливо не перестаратися із бажанням допомогти своєму саду.

Одним із найпопулярніших фруктових дерев, які вирощують українці, є вишня. За нею легко доглядати, вона гарно цвіте і зазвичай — при мінімальному догляді й за хороших погодних умов — дає великий врожай смачних ягід, які можна їсти і просто так, і консервувати. Однак, щоб дерево не "виродилося" і дало ще більший врожай, ніж зазвичай, краще його підгодувати навесні спеціальним розчином. Як його приготувати, розповідає телеграм-канал "Дача та город UA".

Найкраще підживлення вишні навесні для щедрого врожаю

Спершу ми вносимо золу: по літровій банці по вологому ґрунту, захоплюючи весь периметр крони. Далі потрібно підключити спеціальний розчин. Він готується дуже просто: на 10 л води беремо 1 ст.л. сечовини і 2 ст.л. безхлорного калію (це дуже важливо! при підживленні хлористим калієм дерево скине листя). Одному дорослому дереву потрібно не менше 3-4 відер такого засобу.

До речі, літрову банку золи можна замінити 1 склянкою доломіту. Ефект буде таким же.

Різниця у підгодівлі для молодих та старших вишень

Молодому дереву (1-3 роки) необхідно допомогти розвинути потужне коріння. Найкраще для цього використовувати азотні підживлення на кшталт сульфату амонію, сечовини, кальцієвої та аміачної селітри.

необхідно допомогти розвинути потужне коріння. Найкраще для цього використовувати азотні підживлення на кшталт сульфату амонію, сечовини, кальцієвої та аміачної селітри. А от для вже сформованих дерев (3 роки і більше) застосовують фосфорно-калійну підгодівлю. Вона живить їх та стимулює розвиток квітів і появу плодів.

При цьому, чим старіше дерево, тим більше добрив йому необхідно для щедрого плодоношення. А старим дерево вважається вже з 8-го року життя.

Раніше ми розповідали, чим і коли обприскувати плодові дерева ранньою весною. Перша обробка саду передбачає 4 етапи, пропускати які не варто, якщо хочете насолодитися власним урожаєм наприкінці сезону.