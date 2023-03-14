Землю одна за одною накриють потужні магнітні бурі: названо небезпечні дати

Магнітна буря триватиме три дні

У найближчий тиждень Землю накриє одразу дві магнітні бурі. Одна з них очікується вже завтра, 15 березня, і триватиме один день, а друга буде затяжною та досить потужною.

Про це повідомили на сайті Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації із супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі.

Згідно з прогнозами, черговий сплеск геомагнітної активності відбудеться з 19 по 21 березня. При цьому вона найбільше проявить себе в перший день. K-індекс 19 березня відповідатиме рівню 5. Потім у наступні два дні він знизиться до чотирьох балів.

Для довідки: магнітна буря - це сильне обурення геомагнітного поля Землі. Вона може тривати як протягом декількох годин, так і доходити до декількох днів. Слід зазначити, що сплеск геомагнітної активності може впливати на поведінку тварин і навіть виводити з ладу електронну техніку. Крім того, метеозалежні люди у ці дні можуть відчувати погіршення самопочуття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найпотужніша за останні місяці магнітна буря накриє Землю наприкінці березня. Її інтенсивність становитиме 7 та 6 балів у другий день. При цьому останнім часом фіксуються геомагнітні сплески з максимальним К-індексом в 5 балів.