Як і коли висаджувати хризантеми, щоб восени вони радували своєю красою: поради садівникам

Декілька "правил", яких важливо дотримуватися

Хризантема — королева осені, проте щоб цього досягти потрібно подбати про рослину навесні. Зробивши все правильно, ви милуватиметеся цими квітами до самих морозів.

Як зазначає prostoway, хризантеми потрібно вчасно посадити і навесні найкращий період для цього. Не бійтеся, що ваша квітка замерзне — навесні хризантемі вже не страшні холоди і вона добре приживається.

Як правильно висаджувати хризантеми навесні

Перш ніж висаджувати квітку, потрібно знайти для неї ідеальне місце. Вибирайте ділянку, де буде достатньо сонця.

Викопайте лунку 40 див і покладіть туди трохи піску чи листя дренажу. Поставте кущ у лунку і акуратно розрівняйте коріння рослини. Засипте лунку землею і добре утрамбуйте все руками. Навколо кущика можна зробити маленьку траншею для поливу. Таким чином вода до коріння поступатиме рівномірно і не зашкодить квітці. Зазначимо, що рясно полизати хризантему не потрібно, адже вона цього не любить.

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