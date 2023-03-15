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Як і коли висаджувати хризантеми, щоб восени вони радували своєю красою: поради садівникам

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як правильно висаджувати хризантеми навесні
Як правильно висаджувати хризантеми навесні. Фото pexels.com

Декілька "правил", яких важливо дотримуватися

Хризантема — королева осені, проте щоб цього досягти потрібно подбати про рослину навесні. Зробивши все правильно, ви милуватиметеся цими квітами до самих морозів.

Як зазначає prostoway, хризантеми потрібно вчасно посадити і навесні найкращий період для цього. Не бійтеся, що ваша квітка замерзне — навесні хризантемі вже не страшні холоди і вона добре приживається.

Як правильно висаджувати хризантеми навесні

Перш ніж висаджувати квітку, потрібно знайти для неї ідеальне місце. Вибирайте ділянку, де буде достатньо сонця.

  1. Викопайте лунку 40 див і покладіть туди трохи піску чи листя дренажу. Поставте кущ у лунку і акуратно розрівняйте коріння рослини. Засипте лунку землею і добре утрамбуйте все руками.
  2. Навколо кущика можна зробити маленьку траншею для поливу. Таким чином вода до коріння поступатиме рівномірно і не зашкодить квітці. Зазначимо, що рясно полизати хризантему не потрібно, адже вона цього не любить.

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#Хризантеми #Сад #Город