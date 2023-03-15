Прості народні методи позбутися личинок хруща без хімії: перевірені способи

Три ефективні способи, перевірені часом

Прийшла весна, отже, незабаром з’являться і перші шкідники, готові нищити ваш сад. Ми вже розповідали, що навесні його обов’язково потрібно обробити спеціальними засобами проти всіляких хвороб і шкідників, але що ж робити з тими, хто ще не виліз на поверхню? Як от, наприклад, личинки хрущів.

Вони здатні згризати все, до чого добираються, в тому числі й коріння дерев та кущів. Звісно ж, користі рослинам це не приносить жодної. Тому, пропонуємо вам кілька ефективних методів боротьби з цими підступними шкідниками. Ними ділиться prostoway.

Як позбутися личинок хруща без хімії: народні способи

Личинки хрущів не переносять запаху чорнобривців, календули та настурції. Тому обабіч грядок можна насадити багато цих квітів — вони і ділянку прикрасять, і в боротьбі зі шкідниками допоможуть. Крім того, восени низькорослі чорнобривці можна закопати у ґрунт. У саду можете посіяти конюшину — вона також знищить личинки та ще й підживить ґрунт необхідними елементами. Допоможе у вашій боротьбі і гірчичний порошок — його насипають на місце скупчення личинок (якщо ви знаєте, де воно). Після цього вони всі загинуть.

Раніше ми розповідали, як відвадити птахів від черешень та вишень. Ці прості хитрощі досить гуманні, тому жоден птах не постраждає, як і ваш урожай.