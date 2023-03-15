Стильний мінімалізм, який виграшно виглядає на будь-якій фігурі: топ-5 ідей (фото)

Показуємо, як легко скласти топовий образ

Стильний і зручний — таким має бути наш гардероб. Принаймні його база. Модні новинки незрозумілого крою — це, звісно, цікаво, але в таких особливо не находишся. Раніше ми розповідали про зручне трендове взуття на весну 2023 року, а тепер покажемо, як скласти стильний образ із базових речей, звернувшись до основ мінімалізму.

П’ятьма чудовими ідеями аутфіту на щодень і для особливих випадків ділиться trserial. Стилісти підготували цілу добірку красивих образів, які пасуватимуть жінкам із різними типами фігури і завжди будуть доречними.

1. Брючний костюм

Перший варіант: візьміть за основу свій улюблений брючний костюм універсального нюдового кольору і доповніть його однотонним топом. Також, щоб образ був довершеним, знадобиться акцентний ланцюжок.

Другий варіант — це образ, у якому ви точно не замерзнете. Для нього беремо брючні штани і затишну зручну водолазку у дрібний рубчик з високою горловиною. Не забувайте про ремінь, який вигідно підкреслюватиме вашу талію. І пам’ятайте при цьому, що він має бути шкіряним. Як верхній шар до представленого образу можна взяти оверсайз подовжений жакет.

Брючний костюм + біла поясна сумка + туфлі-човники: такий образ у стилі мінімалізм виглядає максимально дорого та ефектно. Подібний аутфіт прекрасно підійде не тільки на кожен день, але й для святкових заходів та особливих випадків.

Брючний костюм кавового кольору в розмірі оверсайз + чорний топ без бретелей + гостроносі ботильйони на високих підборах у дрібну сітку – ось і готовий ефектний лук для особливого заходу.

2. Максі сукня з трикотажу

Такий образ передбачає лаконічну трикотажну сукню максі у розмірі оверсайз. Її довжина гармонійно поєднується з високими чоботами. Крім того, цього сезону на піку популярності будуть трикотажні максі сукні прямого фасону з високими бічними розрізами — вони візуально роблять фігуру більш стрункою.

3. Спідниця на запах та спідниця міді

Першу потрібно доповнити класичним пальтом, однотонним лонгслівом із круглою горловиною та високими замшевими чоботами з гострим мисом. Такий аутфіт вигідно підкреслює усі вигини жіночої фігури і робить ваш образ дуже спокусливим, навіть якщо тіло практично повністю закрите.

У другому випадку треба обирати модель прямого фасону. Вона чудово поєднується з об’ємними светрами, куртками-пуховиками прямого крою, подовженими жакетами та гостроносими ботфортами на високих підборах.

4. Сукня максі

Вона повинна бути силуетного фасону. Образ доповнює куртка-косуха + ботильйони-панчохи. Виходить дуже цікавий образ, який точно приверне увагу.

5. Штани

Наступну вибірку мінімалістичних образів поєднує наявність штанів різного фасону. Дизайнери пропонують доповнювати стильні штани об’ємними однотонними светрами, сорочками та верхнім одягом оверсайз.

Раніше ми розповідали про чотири антитренди 2023 року. Всього одна річ з цієї добірки може повністю зіпсувати ваш довершений образ, який ви старанно підбирали та намагалися зробити ідеальним.