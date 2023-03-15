Магнітні бурі продовжаться у квітні: названо першу небезпечну дату

Перша магнітна буря у квітні не буде затяжною

Після найпотужнішої магнітної бурі за останній час, яка накриє нашу Землю наприкінці березня, слідом за нею на початку квітня очікується новий сплеск геомагнітної активності. "Телеграф" розповідає, коли чекати на небезпечну дату у другому місяці весни.

Так, сонячного обурення можна чекати вже від початку квітня. Магнітна буря накриє Землю у перший день цього місяця. Про це пише видання "Факти ICTV".

Зазначається, що перша магнітна буря у квітні не буде затяжною та надто потужною. Вона триватиме лише один день. А наступні після неї відбудуться лише через кілька днів — 7 і 10 числа.

Для довідки: магнітна буря являє собою сильне обуренням геомагнітного поля нашої планети. Її тривалість може сягати як кількох годин, так і кількох діб. Важливо, що сплеск геомагнітної активності може впливати на поведінку тварин і навіть виводити з ладу електронну техніку. Крім того, метеозалежні люди у ці дні можуть відчувати погіршення самопочуття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наступна затяжна магнітна буря очікується вже у другій половині березня. Її потужність досягатиме 5 та 4 балів.