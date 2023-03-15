Яскрава прикраса будь-якого квітника: як правильно саджати жоржини навесні

Якщо висадити квітку неправильно, то вона може загинути

Багато дачників, окрім фруктів та овочів, висаджують на своїх ділянках ще й гарні клумби з різноманітними квітами. І весна — це саме той час, коли потрібно займатися їх висаджуванням. Ми вже розповідали, як правильно садити хризантеми, а тепер хочемо поговорити про жоржини.

Жоржини — це яскрава прикраса будь-якого квітника, пише prostoway. І нічого складного в їхній посадці немає. А як і коли це робити правильно, ми розповімо далі.

Як правильно саджати жоржини навесні

Перше, що варто запам’ятати, це те, що жоржини теплолюбні квіти, тому їх треба висаджувати лише тоді, коли земля вже прогріється мінімум до +15 градусів. Більше того, температура повітря також має бути стійкою. Подібна погода буде десь у травні, тож орієнтуйтеся десь на цей час.

Друге — ділянка, де зростатиме квітка має бути сонячна.

Третє – видаліть усі зіпсовані кореневі картоплини жоржини, а якщо вузол картоплин великий, то сміливо поділяйте його на частини.

Зробіть лунки глибиною близько 10 см і рясно полийте землю. Після посадіть картоплину квітки в лунку горизонтально. Висаджувати квітки потрібно на відстані. Причому довжина залежить від сорту: для низькорослих сортів відступайте – 30 див, а дуже великих – 80 див.

Після висадки сильно поливати рослину не потрібно лише під час посухи.

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