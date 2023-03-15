Яскрава прикраса будь-якого квітника: як правильно саджати жоржини навесні
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Якщо висадити квітку неправильно, то вона може загинути
Багато дачників, окрім фруктів та овочів, висаджують на своїх ділянках ще й гарні клумби з різноманітними квітами. І весна — це саме той час, коли потрібно займатися їх висаджуванням. Ми вже розповідали, як правильно садити хризантеми, а тепер хочемо поговорити про жоржини.
Жоржини — це яскрава прикраса будь-якого квітника, пише prostoway. І нічого складного в їхній посадці немає. А як і коли це робити правильно, ми розповімо далі.
Як правильно саджати жоржини навесні
- Перше, що варто запам’ятати, це те, що жоржини теплолюбні квіти, тому їх треба висаджувати лише тоді, коли земля вже прогріється мінімум до +15 градусів. Більше того, температура повітря також має бути стійкою. Подібна погода буде десь у травні, тож орієнтуйтеся десь на цей час.
- Друге — ділянка, де зростатиме квітка має бути сонячна.
- Третє – видаліть усі зіпсовані кореневі картоплини жоржини, а якщо вузол картоплин великий, то сміливо поділяйте його на частини.
Зробіть лунки глибиною близько 10 см і рясно полийте землю. Після посадіть картоплину квітки в лунку горизонтально. Висаджувати квітки потрібно на відстані. Причому довжина залежить від сорту: для низькорослих сортів відступайте – 30 див, а дуже великих – 80 див.
- Після висадки сильно поливати рослину не потрібно лише під час посухи.
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