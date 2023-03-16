Стиліст розповів, скільки пар взуття треба, щоб скласти ідеальну капсулу

Поради від американського модельєра

За вікном уже весна, тож саме час діставати з далеких полиць сезонні речі й переглядати, чого вам може забракнути. Можливо, цієї весни потрібно оновити своє взуття? Стилісти якраз назвали 8 трендів взуття на весну, у яких ви будете виглядати чудово.

Також вже зараз варто потурбуватися про нову сезонну капсулу. На цьому моменті багато хто задумується, скільки ж пар взуття необхідно, щоб скласти ідеальну капсулу? Відповідь знають модні експерти і вони поділилися одним цікавим лайфхаком. Про нього розповідає prostoway, зауважуючи, що такий підхід працює для усіх сезонів.

Найважливішим у цьому питанні є вибір "правильного" взуття. Твоя власна колекція повинна підходити відразу під кілька стилів: casual, формальний, вечірній, спортивний або ж напівспортивний. Це буде твоя база. Максимальна кількість пар — 10. Цього більш ніж достатньо. А взагалі, якщо підібрати правильні моделі, то цілком можна обійтися й 5-6 парами.

Англо-американський модельєр і фешн-гуру Тан Франс радить спершу взяти по одній парі взуття з трьох категорій: напівспорт, каблук і плоска підошва. Для весни експерт пропонує наступний "набір мінімум":

білі кеди або кросівки без зайвої фурнітури — вони мають бути максимально універсальними та нейтральними;

без зайвої фурнітури — вони мають бути максимально універсальними та нейтральними; човники – бежеві або чорні. Можна також зупинитися на інших "дорогих" відтінках на кшталт темно-коричневого, синього чи графітового, але в першу чергу орієнтуватися треба на палітру свого капсульного гардероба;

– бежеві або чорні. Можна також зупинитися на інших "дорогих" відтінках на кшталт темно-коричневого, синього чи графітового, але в першу чергу орієнтуватися треба на палітру свого капсульного гардероба; балетки або черевики — це можуть бути або туфлі на плоскій підошві, або класичні оксфорди, або лофери. Проте, з огляду на те, що погода у нас буває дуже різною, стиліст радить підготувати всі три моделі — так вдасться закриєш потребу у взутті на демісезон.

Раніше ми показували, як легко скласти топовий образ у стилі мінімалізму. Ці речі виграшно виглядатимуть на будь-якій фігурі.