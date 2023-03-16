Яким саморобним розчином поливати розсаду для зміцнення: потрібний популярний сухофрукт

Підживлення для розсади на основі відомого продукту здивує результативністю

Багато дачників вважають за краще вирощувати розсаду самостійно, а не купувати в магазині. Щоб отримати міцні та стійкі рослини, важливо підгодовувати майбутню культуру добривом. Розчин для поливу легко виготовити своїми руками.

Родзинки – несподіваний, але ефективний інгредієнт підживлення для розсади. Завдяки відвару із цим сухофруктом ви отримаєте сильні рослини, пише ukr.media.

В родзинках є багато корисних мікроелементів, які потрібні молодим рослинам. Наприклад, глюкоза сприяє зростанню коріння. Добриво на основі родзинок підійде для багатьох культур, у тому числі розсади огірків та пасльонових.

Як підживлення використовується відвар із сушеного винограду. Для цього візьміть літр гарячої води (не окропу) і додайте жменю родзинок. Залишіть рідину настоюватись приблизно на одну годину. Потім процідіть рідину у зручну ємність.

Таким відваром потрібно поливати розсаду. Вливайте рідину у вологий ґрунт, попередньо змочений звичайною водою. Підживлення підійде для перших сходів, тобто починайте удобрювати розсаду відваром із сухофрукту не раніше ніж після кількох тижнів після посіву. Періодичність поливу – один раз на десять днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що іноді розсада може лягти на землю, проте є спосіб виправити це. А також ми повідомляли, у чому замочити насіння томатів перед сівбою, щоб виростити розкішну розсаду.