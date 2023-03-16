Як правильно садити кріп, щоб був хороший урожай: зелень буде пишною та здоровою

Якщо все зробити правильно, то врожай кропу буде неймовірно щедрим.

Кріп це дуже популярна зелень, яку на своїй ділянці вирощує кожен дачник. На перший погляд, його дуже просто вирощувати, проте це зовсім не так. Ми вже писали, що потрібно робити, щоб кріп якомога довше зростав без парасольок, а тепер ділимося з вами основними "правилами" його вирощування, щоб ви могли зібрати багатий урожай.

Як відзначає prostoway, кріп — це холодостійка рослина, яка може переносити заморозки до 4 градусів нижче нуля. Тому висівати його можна одразу, як тільки зійде сніг. Однак оптимальна температура – це 15-20 градусів тепла.

Як і коли сіяти кріп навесні

Перш ніж висівати насіння кропу, підготуйте ділянку. Перекопайте землю, заберіть бур’яни і додайте в ґрунт перегній. Варто зазначити, що не бажано сіяти цю зелень на тому місці, де раніше росла морква, селера чи петрушка. А ось біля огірків та кабачків – гарне місце. Ще одним добрим другом кропу вважається часник.

Перед посадкою також важливо обробити насіння. Підготуйте невеликий мішечок, покладіть у нього насіння і замочіть у 30-35 градусній воді. Зазначимо, що міняти її потрібно постійно протягом 3 днів: як тільки вода охолоне – одразу міняйте.

Після насіння дістаньте з мішечків, накрийте вологою тканиною і відправте на 3-4 дні в темне тепле місце для проростання. Перед сівбою просушіть 30 хвилин на повітрі. Слід зазначити, що кріп треба висівати не рядами, а краще лунками. В одну маленьку лунку насипте грудку насіння, закопайте і полийте водою.

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