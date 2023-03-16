Підгодівля, що підвищує врожайність полуниці в 5 разів: рецепт корисного розчину

Варто один раз підгодувати культуру навесні, аби весь сезон збирати великий урожай

З настанням весняного потепління відкривається і дачний сезон. Городники та садівники тим часом вирішують зайнятися посадкою різних культур, а деякі дачники особливу увагу приділяють полуниці. Однак, щоб ягоди виросли великими, здоровими та солодкими, їх потрібно своєчасно обприскувати від шкідників та підгодовувати.

Пропонуємо рецепт напрочуд корисного підживлення, завдяки якому навіть найслабкіші кущі полуниці піднесуться на очах і рвонуть у ріст. Про це пише bb.lv.

Чим і як підгодувати полуницю навесні

У третину відра теплої води додаємо половину чайної ложки борної кислоти і стільки ж марганцівки. Перемішуємо. Далі розчин розбавляємо відром води, додаємо кілька крапель йоду і перемішуємо до однорідності. Після цього додаємо нашатирний спирт, його знадобиться 2 столові ложки. Цей корисний розчин вносимо під кожен кущ по 300-400 мл. Все дуже просто, а результат вас приємно здивує!

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