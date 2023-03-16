"Не панікуйте і не забувайте, що ви унікальні": Андре Тан дав топ-5 порад тим, хто завжди сумнівається в собі

За словами дизайнера, все що ми робимо — ми робимо правильно

Відомий український дизайнер Андре Тан активно комунікує зі своїми шанувальниками у соцмережах, де дає корисні поради не тільки того, що стосується модних тенденцій і гардероба, але й особистісних стосунків з навколишніми. Цього разу модельєр розповів, як перестати сумніватись в собі і своїх рішеннях.

В новому пості Інстаграму Андре Тан підкреслив, що все, що ви робите — правильно. Навіть ті рішення, які можуть здатися нам невдалими, насправді є важливими етапами нашого становлення. "Не забувайте, що кожен має свій унікальний шлях та досвід у житті, і немає невірних рішень, і тільки ви вирішуєте що робити з цим досвідом. Тож, усе в ваших руках!", — підкреслює чоловік.

Якщо вам здаєтеся, що ви зробили помилку, звернули не на той шлях чи щось йде не так, як хотілось би, — ці корисні поради від Андре Тана вам точно допоможуть:

1. Не панікуйте

Негаразди та складнощі є невід'ємною частиною життя, і вони стаються з будь-якою людиною — потрібно про це пам’ятати.

2. Вчіться у себе

Подивіться на це, як на можливість навчитися у себе самого чогось новому. Кожна "помилка" є можливістю дізнатися більше про себе.

3. Візьміть відповідальність за свої дії

Якщо ви вважаєте, що зробили щось не так, то прийміть цю ситуацію і знайдіть спосіб виправити, взявши відповідальність за наслідки, а не звинувачуйте все довкола у своїх проблемах.

4. Не забувайте, що ви унікальні

Хоча інші можуть робити те саме, ви завжди будете відрізнятися від них, тому що у кожного з нас свій шлях та досвід.

5. Задавайте собі питання

Що у вашому житті дозволяє вам пишатися собою? Що вас радує? У чому ви сильні? Якого життя ви хочете для себе, своєї сім'ї, рідних і близьких вам людей? Якими ви бачите ваших дітей у майбутньому? І найважливіше: дайте відповідь на головне запитання… На що ви готові заради цього? І що ви будете робити для цього вже сьогодні? Це знову ж таки про те, наскільки ви готові брати відповідальність за своє життя.

Раніше Андре Тан розповідав про ознаки, які точно не шкодять стосункам з другою половинкою. За словами дизайнера, різні інтереси та суперечки — не корінь зла.