Таропрогноз на 18 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Деякі зможуть відкрити в собі нові таланти

Субота, 18 березня, багатьом принесе винагороду та можливість спробувати щось нове, проте декому варто бути обережними з грошима.

Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на вісімнадцятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Зірка, перевернута Четвірка пентаклів, Дев’ятка пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Зірка

18 березня буде день, коли як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Навіть якщо ніколи раніше не пробували, займіться медитацією. Це може допомогти Вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід із складної ситуації.

Перевернута Четвірка пентаклів

Картка попереджає, що у суботу Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будьте обережні.

Дев’ятка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика матеріального достатку, і вона говорить сама за себе. Ви можете отримати винагороду за свою працю, і удача буде на Вашому боці, тож не бійтеся починати щось нове.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році за картами Таро.