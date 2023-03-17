Що можна садити в березні на городі, поки земля ще холодна: найстійкіші рослини

Перший місяць весни чудово підходить для посадок.

Весна прийшла, проте сильно сонечком і теплом поки що не тішить. Але це ще не означає, що в цей час дачникам потрібно сидіти склавши руки. Наприклад, можна обробити плодові дерева, а можна і на городі висадити перші овочі.

Йдеться про деякі рослини, які мають таку властивість, як холодостійкість, пише портал prostoway. Що можна саджати далі в матеріалі.

Які овочі можна висаджувати у березні

У березні можна сміливо садити редис, моркву, буряк та бобові. Також у перший весняний місяць можна посіяти таку зелень, як петрушка, кріп, ревінь, пастернак, салат і шпинат.

Варто відзначити, що непогано було б створити вуличні теплиці, адже вони створюють сприятливий клімат для зростання овочів. Це сприяє активному розвитку рослин, і відповідно і швидкого врожаю свіжої зелені, редиски і т.д. до вашого столу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виростити солодкі томати. Досягти такого врожаю просто, знаючи деякі правила. А ще ми писали, якою пряністю зміцнити розсаду томатів.