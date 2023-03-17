Посадіть ці рослини у себе на ділянці — і ви забудете про кротів назавжди: гуманний спосіб прогнати шкідника

Цей спосіб також є чудовою профілактикою появи тварини на ділянці

На перший погляд, кроти — це маленькі і беззахисні гризуни, проте всього за одну ніч вони можуть переривати ваш сад чи город, тим самим пошкодивши всі рослини, які там ростуть. Тому, як тільки цей "гість" з’явився на вашій ділянці, його потрібно "попросити втекти".

Як зазначає портал prostoway, це можна зробити без застосування різних отрут пасток і т.д. Все можна зробити дуже гуманно і безневинно, і тварина сама піде шукати собі інше "місце проживання".

Як прогнати крота з ділянки

Річ у тім, що кроти бояться деяких рослин, і якщо їх посадити на ділянці, то цей гість просто до вас не прийде. Наприклад, висадіть кілька кущиків нарцисів і ви забудете, хто такі кроти. А все тому, що на корінні цієї квітки є токсична речовина, здатна викликати смерть гризуна.

Нарциси чудово відвадять кротів з вашої ділянки

Також хорошим захистом для вашої ділянки є чорнобривці, адже вони виділяють у ґрунт природні інсектициди. У такому разі кроту просто не буде чим харчуватися у вас, і він піде шукати собі іншу ділянку.

І красиво, і кротів не буде

Крім цього кроти не люблять аромат часнику, базиліку, кропу та цибулі. Також у боротьбі з гризунами не останню роль грають бобові культури.

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