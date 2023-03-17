Полуниці буде вагон: хитрість, як збільшити врожайність ягоди вдвічі

Маленька хитрість, завдяки якій можна значно збільшити врожай цієї ягоди

Весна — це початок нового городнього сезону, а це означає, що роботи у дачників додасться. І доки висаджувати рослини в землю можна ще не все, можна подбати про свій сад. Наприклад, про полуницю.

Сьогодні ми хочемо поділитися з вами хитрістю, як можна значно збільшити врожайність полуниці та суниці. І, як зазначає портал prostoway, як бонус, завдяки цьому способу навколо ваших ягід не зростатимуть бур’яни.

Як збільшити врожайність полуниці

Все, що вам потрібно — це в міжряддях полуниці постеліть чорну плівку. Цей матеріал не дасть бур’янам рости поруч із кущами ягід, і відбирати у полуниці поживні речовини та вологу. Як результат — полуниця повноцінно зростатиме і розвиватиметься, а ягоди формуватимуться у великій кількості. Можливо, навіть удвічі більше, ніж звичайно.

Також варто зазначити, що перед тим класти плівку між рядами, ґрунтовий покрив потрібно обробити: ґрунт має бути розпушеним, а бур’яни, які вже встигли вирости, потрібно прибрати.

Чорна плівка може лежати між рядами ягідних кущів усю весну, а також літо. Знімати її можна лише вже в останні тижні серпня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі городники обприскують полуницю одним аптечним засобом. Таке підживлення захистить рослину від хвороб.