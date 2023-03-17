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Найпростіший метод прогнати попелицю: через два дні кущі будуть як новенькі

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Ці маленькі комашки дуже ненажерливі
Ці маленькі комашки дуже ненажерливі. Фото Freepik

Легкий спосіб позбутися небезпечного шкідника, який може за лічені дні знищити ваші рослини та врожай у цілому

Попелиця — дуже небезпечний шкідник, який може знищити весь ваш урожай. Ці маленькі комашки висмоктують сік з м'яких частин рослини і якщо їх розведеться занадто багато, вона просто загине від браку поживних речовин. Позбутися тлі можна простими народними способами. Однак не всі вони дадуть потрібний результат із першого разу, у деяких випадках маніпуляції доведеться повторювати кілька разів.

Тож ми пропонуємо один перевірений спосіб, який дасть результат із першого разу — попелиці не буде вже через 2-3 дні. Особливо ефективним цей метод вважається для захисту від тлі ягідних кущів, повідомляє телеграм-канал "Дача. Сад та город UA". Необхідний розчин легко готується і цілком безпечний для самої рослини та плодів.

Як прогнати тлю за 2 дні

Нам потрібно 2 склянки золи розвести у 10-літровому відрі води і залишити цю суміш на ніч. Вранці все треба гарно змішати, адже попіл погано розчиняється. Далі проціджуємо розчин і додаємо до нього 2 ст.л. рідкого миючого засобу — для того, щоб розчин був клейким.

Розпорошуємо його на листя у суху погоду і чекаємо — вже за 2-3 дні від тлі й сліду не залишиться. При цьому, якщо розчин потрапить на ягоди, не переймайтеся — їх достатньо буде просто помити перед вживанням.

Раніше ми розповідали, як швидко знищити бур’яни на городі. Для цього вам знадобиться лише сіль та оцет.

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#Попелиця #Шкідники #Рослини #Дачники