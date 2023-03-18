Коли і як посадити часник, щоб збирати врожай відрами: секретна формула

Досвідчені дачники поділилися кількома настановами

Щоб збирати шикарний врожай, потрібно знати деякі секрети вирощування тих чи інших культур. Наприклад, про правильне сусідство рослин, основні вимоги щодо типу ґрунту, зволоження, температурних показників тощо.

Сьогодні ми вирішили розказати, як зробити, щоб врожай часнику вас приємно порадував у цьому сезон. Досвідчені городники поділилися кількома секретами, які дозволять збирати з грядки по кілька відер часнику. Що для цього потрібно, розповідає prostoway.

Як підвищити врожайність часнику: коли і як його садити

Якщо ви думаєте, що часник — досить невибаглива рослина, то помиляєтесь. При недотриманні головних правил його вирощування головки будуть дрібними, а зубчики — неповними. Тож ловіть хитрощі, якими роками користуються гарні господарі:

часник варто саджати відразу після морозів — в кінці березня або на початку квітня; перед висадкою часнику грядки потрібно скопати і розпушити; два роки поспіль на одному і тому ж місці часник і цибулю садити не варто, також поганий варіант — висадити часник після картоплі; найкраще садити його після огірків, кабачків, гарбузів, патисонів, перцю або капусти; перед самою посадкою землю рясно поливають розчином кухонної солі, з розрахунку 3 ст.л. на 10 л води; саджають часник денцем вниз приблизно на 1-2 см вглиб; відстань між зубчиками має бути 8-10 см, а між грядками — 15 см.

Після сходу цю культуру рекомендують підгодовувати сульфатом амонію — це захистить врожай від шкідників та хвороб. В середині червня процедуру повторюють. Пам’ятайте також, що часник варто додатково поливати, аби він набирав масу. Припиняють полив у липні — перед збором врожаю.

Раніше ми розповідали, як садити цибулю, щоб потім не було стрілок. Добитися цього насправді дуже легко — варто лише дотримуватися кількох простих правил її підготовки до посадки та, власне, під час висадки посівного матеріалу.