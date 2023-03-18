Витягується і падає розсада: як зупинити непродуктивний ріст рослин

Розповідаємо, що робити, аби такого не сталося, і як врятувати ситуацію, якщо таки сталося

Міцна розсада — запорука хорошого врожаю у майбутньому. Якщо рослина ще на самому початку життя почне неправильно розвиватися, розраховувати на гідне плодоношення не варто. Раніше ми розповідали про диво-підживлення, всього 2 ложки якого зроблять розсаду міцною, як дуб. А тепер розкажемо, що робити, якщо молоді рослинки витягуються і падають.

По-перше, варто пам’ятати, що витягування розсади — це проблема, адже не її висота, а кількість справжніх листків визначатиме, коли натане час висаджувати на грядку ту чи іншу рослину. Як не допустити витягування розсади і чому так стається, пояснює sad.net.ua. Далі розглянемо найпопулярніші помилки, які допускають дачники, та способи вирішення проблеми.

Розсада тягнеться до вікна

Якщо ваші посіви дружно потягнулися до вікна, їм просто сильно бракує світла. В такому випадку потрібно озброїтися спеціальними фітолампами або люмінесцентними світильниками, які підвішуються над стелажами з розсадою. Освітлювальні прилади мають бути на висоті 5-10 см над рослинами, щоб вони отримували достатню кількість світла й міцнішали. Пам’ятайте, що в ідеалі сіянцям треба щонайменше 12-16 годин світла на день — аж до початку квітня, коли кількість освітлення можна буде зменшити до 8 годин. У травні додаткового освітлення розсаді вже не потрібно — вдень її просто виносять на свіже повітря, привчаючи потроху до сонця (стежте, щоб молоді рослини не стояли на протязі).

Розсада тонка і завалюється

В ідеалі у кожному контейнері чи іншій ємності має рости лише один саджанець — тоді він буде сильним і здоровим. А от при вирощуванні в загальному лотку необхідно регулярно проводити проріджування, яке передбачає вибір найсильніших рослин і видалення найслабших. Хороший спосіб проводити проріджування без шкоди для інших сіянців — обрізати зайві рослини ножицями по лінії ґрунту.

Однак буває, що деякі рослини виростають з горщиків ще до того, як їх пора пересаджувати у відкритий ґрунт чи теплицю. Їм потрібні більші за розміром контейнери, тому, щойно коріння заповнить весь об’єм ємності або ви виявите, що вам потрібно набагато частіше поливати рослини, пора пересаджувати розсаду у більші горщики.

Розсада квола

Більшість стартових сумішей не мають у своєму складі поживних речовин. Доки насіння лише проростає, рослина отримує поживні речовини з власної оболонки, а щойно сформується друга пара листя, настає час пересаджувати розсаду в індивідуальні ємності, заміняючи при цьому землю на більш поживну або ж додаючи спеціальні підгодівлі, які наситять молоду рослину усім необхідним.

Серед найпопулярніших підживлень — рідкі добрива з трохи більшою кількістю фосфору (середнє число у формулі NPK), ніж азоту чи калію. Саме цей елемент сприяє розвитку потужних коренів. А от з азотом при вирощуванні розсади слід бути обережними: він змушує рослину "гнатися" вверх та нарощувати зелену масу, що буде зайвим у кімнатних умовах.

Розсаду занадто рано посадили

Головний секрет вирощування міцної та сильної розсади — правильно підібраний час посіву. У кожної рослини свої терміни посадки і не потрібно займатися городництвом посеред зими або навпаки — поспішати все засіяти в останній момент. Просто розробіть чіткий план посівів і слідуйте йому.

Як зупинити зростання розсади за допомогою спеціальних препаратів

Майже всі такі препарати гормональні. Називаються вони реторданти і це ті засоби, які вимагають дуже точного дозування. Їх застосовують, коли на розсаді сформується не менше 3-4 справжніх листків. Найчастіше їх застосовують для порятунку від витягування розсади томатів, перцю та баклажанів. Зазвичай достатньо однієї обробки, проте це потрібно уточнювати в інструкції до певного препарату.

Раніше ми розповідали, якою водою треба поливати розсаду. Від вашого вибору напряму залежить, чи виживуть молоді рослинки та наскільки сильними вони будуть.