Як не допустити переростання розсади: тримайте на "дієті" і ще 3 корисні поради

Так знижується імунітет і погіршується плодоношення

Щоб розсада була міцною та здоровою, за нею потрібно постійно доглядати та підгодовувати. Однак погода завжди може внести свої корективи, тому деякі стикаються з проблемою переростання, витягування та витончення майбутніх саджанців на підвіконні. Що робити у цьому випадку?

Варто наголосити, що ця проблема знижує імунітет і погіршує плодоношення рослин, пише ukr.media. Що потрібно робити, щоб запобігти цьому, читайте нижче.

Як не допустити переростання розсади

Нормалізуйте температурний режим. Переростанню розсади сприяє висока температура повітря, тому краще тримати томати, перці, баклажани, огірки при +18…+20 градусах вдень, +10…+14 вночі, капусту, цибулю та селеру при +12…+16 градусах вдень, +8…+10 уночі. Зменшіть поливи. Спробуйте зволожувати ґрунт трохи рідше, звичайно, не доводячи все до екстремальної посухи. Пересадіть сіянці в об’ємніші горщики. Освоєння нового ґрунту відверне їх від нарощування надмірної зеленої маси. Тримайте на "дієті", скоротивши підгодівлі, оскільки надлишкове харчування рослинам зовсім ні до чого.

Раніше "Телеграф" писав, чим полити розсаду помідорів, щоби врожайність була великою, а плоди — смачними. Потрібен один аптечний засіб.