Як не допустити переростання розсади: тримайте на "дієті" і ще 3 корисні поради
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Так знижується імунітет і погіршується плодоношення
Щоб розсада була міцною та здоровою, за нею потрібно постійно доглядати та підгодовувати. Однак погода завжди може внести свої корективи, тому деякі стикаються з проблемою переростання, витягування та витончення майбутніх саджанців на підвіконні. Що робити у цьому випадку?
Варто наголосити, що ця проблема знижує імунітет і погіршує плодоношення рослин, пише ukr.media. Що потрібно робити, щоб запобігти цьому, читайте нижче.
Як не допустити переростання розсади
- Нормалізуйте температурний режим. Переростанню розсади сприяє висока температура повітря, тому краще тримати томати, перці, баклажани, огірки при +18…+20 градусах вдень, +10…+14 вночі, капусту, цибулю та селеру при +12…+16 градусах вдень, +8…+10 уночі.
- Зменшіть поливи. Спробуйте зволожувати ґрунт трохи рідше, звичайно, не доводячи все до екстремальної посухи.
- Пересадіть сіянці в об’ємніші горщики. Освоєння нового ґрунту відверне їх від нарощування надмірної зеленої маси.
- Тримайте на "дієті", скоротивши підгодівлі, оскільки надлишкове харчування рослинам зовсім ні до чого.
Раніше "Телеграф" писав, чим полити розсаду помідорів, щоби врожайність була великою, а плоди — смачними. Потрібен один аптечний засіб.