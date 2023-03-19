Популярна спеція врятує розсаду від плісняви: чим треба посипати землю

Позбутися цвілі на ґрунті з розсадою простіше, ніж ви думали

Багато дачників вважають за краще вирощувати розсаду своїми руками, а не купувати саджанці. Одна з найчастіших проблем, з якою вони можуть зіткнутися, — поява плісняви на землі. Але популярна спеція убезпечить рослини від цього.

Позбутися цвілі на ґрунті з розсадою допоможе кориця. Цей інгредієнт є натуральним і не нашкодить молодим рослинам, пише ukr.media.

Цвіль у ємності з розсадою може виникати через надмірну вологість, у тому числі занадто рясний полив. І кориця завдяки її антигрибковим властивостям може розв'язати цю неприємність. Щоб позбавитися цвілі на ґрунті з розсадою, просто посипте корицею землю. Натуральний засіб спрацює швидко та ефективно.

Крім того, спеція стане в нагоді й при висадженні саджанців на ділянці. Для цього злегка присипте корицею лунку, а потім поміщайте рослину. Інгредієнт уб’є цвіль, а також сприяє укоріненню. Другий спосіб – полити лунки перед посадкою розчином із кориці (одна чайна ложка) та води (0,5 л). До речі, спеція також відлякає від ваших культур мурах.

Як раніше повідомляв "Телеграф", ще одна поширена неприємність при вирощуванні розсади в домашніх умовах – переростання. Однак прості поради досвідчених городників допоможуть цього уникнути.