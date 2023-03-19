Слива засипле соковитими та солодкими плодами: чим треба удобрювати дерево навесні

Поліпшити врожай слив допоможе правильне підживлення

Навесні важливо захистити плодові дерева в саду від шкідників і хвороб, а також провести підживлення. Певних добрив потребує і слива.

Розчин на основі деревної золи, за словами досвідчених садівників, допоможе отримати щедрий урожай слив. Завдяки підживленню дерево подарує вам соковиті та смачні плоди розміром із кулак, пише ukr.media.

Навесні плодове дерево потребує особливого догляду. Приготувати підживлення для сливи можна своїми руками. Все, що вам потрібно, два інгредієнти – деревна зола та окріп. Змішайте 1 склянку та 10 літрів відповідно. Дайте повністю охолонути.

Отриману суміш необхідно вилити під дерево-сливу. Рекомендована дата для такого підживлення – період з кінця березня до початку квітня.

Крім того, дачники зазвичай продовжують удобрювати сливу з періодичністю раз на місяць, доки не завершиться сезон. Для підживлення підійдуть фосфор, калій, азот та сечовина.

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