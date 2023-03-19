Чим потрібно обробити плодові дерева, поки вони не почали квітнути: лайфхаки проти хвороб та шкідників

Поради досвідчених городників збільшать урожай плодів у рази

З настанням весни плодові дерева в саду потребують особливого догляду. Рослини необхідно обприскувати, щоб захистити від шкідників та різних хвороб. Роблять це до початку квітіння і появи перших зав’язей.

Для кожного виду плодових є певні правила обробки. Докладніше про це розповідає видання ukr.media.

Чим обприскувати плодові дерева навесні:

Яблуня та груша – розчин з мідного купоросу (200 г) та води (10 л); розчин з бордоської суміші (300 г) й води (10 л).

– розчин з мідного купоросу (200 г) та води (10 л); розчин з бордоської суміші (300 г) й води (10 л). Слива та алича – магазинні препарати з міддю у складі; розчин сечовини, мідного купоросу чи бордоської рідини.

– магазинні препарати з міддю у складі; розчин сечовини, мідного купоросу чи бордоської рідини. Персик – фунгіциди, у яких міститься мідь.

– фунгіциди, у яких міститься мідь. Вишня та черешня — 2%-ний розчин мідного купоросу, бордоська рідина або залізний купорос.

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