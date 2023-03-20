День весняного рівнодення 20 березня: що не можна робити на Сонцеворот, щоб не привернути проблеми

Якщо не ігнорувати цього дня прохання інших, добра повернеться удвічі більше

Цього понеділка розпочинається астрономічна весна. На 20 березня цього року припадає День весняного рівнодення, коли світловий день порівнюється із темним часом доби. У народі цю подію називали Сонцеворот або Вербоносиця.

Вважалося, що після весняного рівнодення зима безповоротно йде геть і починаються оновлення у природі: відчувається відлига, тане сніг, птахи повертаються з півдня.

На Русі у цей день пекли булочки або печиво у формі жайворонків. Такими "пташками" пригощали дітей, яких було заборонено лаяти на Сонцеворот. Вважалося, що дітям 20 березня треба потурати, тоді вони виростуть люблячими і піклуватимуться про батьків.

У День весняного рівнодення слід зайнятися прибиранням і викинути непотрібні речі, а з голови — негативні думки. Також бажано помиритися з тим, з ким були у сварці, розставити цілі та почати йти на шляху до самовдосконалення.

Що не можна робити у День весняного рівнодення 20 березня

Кричати на дітей та кривдити їх.

З’ясовувати стосунки та провокувати конфлікти.

Відмовляти в проханнях, інакше так можна накликати лихо в хату.

Думати про погане, щоб увесь рік не став таким самим.

Лягати спати надто пізно, інакше бід не оминути.

Вирушати в дорогу — потрібно бути обережними і не ризикувати.

Експериментувати із зовнішністю.

Брати участь у багатолюдних заходах.

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