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Таропрогноз на 21 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, чого Вам чекати на двадцять перший день березня
Прогноз Таро, чого Вам чекати на двадцять перший день березня. Фото telegraf.com.ua

Фортуна багатьом усміхнеться у вівторок

У вівторок, 21 березня, деякі можуть мати поганий настрій, однак у більшості інших очікуються прогрес у справах і грошові надходження.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять перший день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка жезлів, перевернутий Паж пентаклів, Імператор

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Шістка жезлів

Ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Перевернутий Паж пентаклів

21 березня у Вас може з’явитися безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватиметься навчання та робота, і можуть накотити напади жалю до себе. Намагайтеся не накручувати, а то ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.

Імператор

Вівторок принесе Вам реалізацію у професійному чи особистому житті. Озброївшись розважливістю та аналітичними здібностями, Ви нарешті зможете побачити практичний результат своєї роботи. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — успіх на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить із грошима у 2023 році за картами Таро.

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