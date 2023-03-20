Ви завжди робили це неправильно: кожен другий не знає, як правильно варити гречку

Розповідаємо, як правильно варити крупу

Є два поширених способи варити гречку, і один із них – не зовсім правильний. Попри те, що це – найпростіше завдання, є нюанс, що може поставити не дуже досвідченого кухаря в глухий кут. А саме — в яку воду треба кидати крупу. Такі деталі характерні для кожної крупи.

Поширений спосіб – залити гречану крупу холодною водою, але це не зовсім правильно.

ProstoWay рекомендує готувати гречку у киплячій воді. Приготована таким способом, каша вийде розсипчастою та максимально смачною. До того ж час її приготування від цього не змінюється. Навіть якщо зерно попередньо замочене, в холодній воді ядра розкиснуть, і страва не буде такою розсипчастою.

Важливим є і співвідношення води та крупи. Якщо рідини забагато, страва буде більше схожа на суп. Звісно, її можна випарити, але це негативно вплине на текстуру каші. Ідеальна пропорція - одна склянка гречки на півтори склянки води.

Час приготування — 15-20 хвилин. Не варто ні знімати кришку, ні часто перемішувати. Це, до речі, теж хитрість – якщо вона буде готуватися сама, в ній утворяться проходи, якими назовні йтиме пара, це дуже позитивно вплине на розсипчастість гречаної каші.

До речі, навіть гречка без нічого буде смачнющою, якщо знати, які спеції до неї додати.