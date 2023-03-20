П’ять невибагливих у догляді квітів, які варто висадити цієї весни

Квіти прикрасять ваше подвір’я і порадують красою вже цього літа

Деякі рослини в саду вимагають підживлення, як наприклад гортензія, інші ж квіти дуже невибагливі у догляді. Якщо шукаєте, які квіти посадити навесні, то є п’ять відмінних варіантів.

Ці квіти приємно здивують пишнотою та яскравістю фарб, хоча не вимагатимуть додаткових зусиль у процесі вирощування. Докладніше про це пише Express.

Жоржини

Жоржини — приголомшливі рослини, які люблять бджоли та запилювачі. Вони бувають різних яскравих кольорів. Ви можете садити жоржини різними способами — або у великі горщики, або на клумби.

За жоржиною досить легко доглядати, але найкраще вона росте на добре дренованому ґрунті в теплому і сонячному місці, захищеному від вітру. Оскільки жоржини не особливо витривалі, коли справа доходить до зими, найкраще викопати бульби (клубневе коріння) і тримати їх у приміщенні в теплиці або навісі в морозніші місяці.

Найкращий час для посадки жоржин — з середини квітня до початку червня, коли мине загроза заморозків. Жоржини потребують регулярної обрізки, щоб продовжувати цвісти.

Лілії

Популярні рослини різних сортів — від азіатських до східних. У них чудовий зовнішній вигляд і тонкий солодкий аромат.

Східні лілії краще садити в контейнери, бо вони краще цвітуть на кислих ґрунтах, тоді як азіатські лілії краще ростуть на лужних ґрунтах, тому висадіть їх на ділянці. Якщо хочеться, щоб лілії цвіли влітку, вам потрібно посадити їх не пізніше квітня.

Розкішні лілії. Фото: Freepik

Соняшники

Ідеально підходить для посадки у контейнери або на клумби. Квітка приваблює безліч диких тварин, від бджіл до птахів, і може додати фарб у похмурий внутрішній дворик.

Соняшники люблять пряме сонячне проміння. Вони також люблять добре дренований ґрунт та укриття від вітру.

Висаджуйте соняшники у відкритий ґрунт з кінця квітня або початку травня, коли ґрунт просохне та прогріється після зимових місяців. Соняшники можна садити і в березні, але тоді посійте їх у приміщенні.

Бегонії

Бегонії невибагливі у догляді та мають яскраве забарвлення. Добре ростуть у тінистих умовах.

Ідеальні умови для вирощування бегонії – це ранкове сонце та полуденна тінь, посадка у захищеному від вітру місці. Легкий, родючий і добре дренований ґрунт також необхідний. Бегонії найкраще садити пізно навесні, коли температура прогріється і не буде заморозків.

Ромашки

Ідеально підходять для літніх садів. Люблять родючий, дренований ґрунт з доступом до сонця та великою кількістю води.

Ромашки можна садити ранньою весною, коли температура підвищується і стає більше сонячного світла. Квіти потрібно поливати вранці, щоб ґрунт висихав протягом дня і не ставав занадто вологим.

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