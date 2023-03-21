Щури не наблизяться до вашого саду: за допомогою чого відлякати гризунів

Деякі натуральні запахи стануть чудовим захистом від щурів у саду

Щури — одні з шкідників, з якими важко боротися, й вони можуть швидко перетворитися на неприємність як для саду, так і для дому. Однак є спосіб відлякати їх від ділянки, як і кротів.

Фахівці з садівництва міжнародної роздрібної мережі Primrose розповіли, як визначити, чи є в саду щури, і як їх позбутися природним шляхом. Про це повідомляє Express.

За словами фахівців, на перебування щурів у саду вкажуть три ознаки. По-перше, це доріжки і тунелі вздовж садових стін і огорож, по-друге — щурячий послід, а по-третє — обгризена деревина.

Найбільш поширеним способом позбавлення щурів у саду є використання щурячої отрути і пасток. Однак вона токсична і може становити небезпеку для диких чи домашніх тварин та людей.

Як відлякати щурів гуманним способом

Насамперед видаліть джерела їжі. Пацюків приваблюють сади, бо там є чим поласувати. Контейнер для компосту — справжня скарбниця для щурів, тому переконайтеся, що ємність надійно захищена, перемістіть її подалі від парканів та стін.

Для садівників, які люблять годувати птахів, є велика ймовірність, що щури можуть приходити на пташине насіння та горіхи. Придбайте годівницю для птахів із захистом від білок, вона "заблокує" і щурів.

Крім того, збирайте плоди, що опали, з будь-яких фруктових дерев, інакше щури можуть почати ласувати врожаєм. Зберігайте фрукти у безпечному від щурів місці.

Також важливо усунути будь-які види укриттів, які можуть уподобати гризуни. Щури влаштовуються під садовими будівлями та настилами.

Які запахи відлякують щурів

На думку експертів, у щурів один із найкращих нюхів у тваринному світі, що перевершує нюх собак. Однак концентровані ефірні олії можуть дати необхідний результат.

Олія перцевої м’яти, ефірні олії цітронели та евкаліпта в чистому вигляді — все це запахи, які щурам не сподобаються. Декілька крапель цих олій у чистому вигляді навколо областей, де, як ви знаєте, були щури, повинні допомогти. Як альтернатива, змочіть вату в ефірній олії і помістіть у місцях, де водяться щури.

Ще один ненависний для гризунів аромат — гострий перець. Щоб зробити саморобний натуральний спрей від щурів, змішайте кайенський перець чи чилі з водою. Нагрійте суміш, потім дайте охолонути.

Раніше "Телеграф" розповідав, що навесні на ділянці з’являється багато слимаків. Однак один простий лайфхак допоможе позбавитися шкідників.