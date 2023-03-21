Як позбутися залежності від телефону?

Пʼять порад, які допоможуть протистояти дешевому дофаміну та уникнути стресу

Гаджети стали незамінною частиною нашого життя. Саме через телефон ми дізнаємося останні новини, комунікуємо з іншими, знаходимо дорогу від пункту А до пункту Б, навчаємось та навіть працюємо. Але як бути, якщо пристрої забирають весь вільний час?

У середньому типовий користувач проводить по 7 годин у мережі щодня. Це близько 106 днів на рік, які ми могли б використати на повноцінний відпочинок або розвиток. То чому ж нам так важко відірватися від телефона, навіть якщо нам хочеться зробити щось більш значуще? Як свідчать дані опитувань, українці відчувають млявість, швидку втому та стурбований сон. Люди також страждають від надмірного занепокоєння переглядаючи новини. Це призводить до емоційного виснаження, у звязку з чим фахівці радять обмежити споживання контенту. Під час війни бути поінформованим вкрай важливо, однак забагато інформації також може нашкодити.

Сьогодні "Телеграф" розповість, як налаштувати смартфон та зорганізувати екранний час так, щоб не перевіряти сповіщення кожні пʼять хвилин. Натомість зосередитись на собі та позбутися стресу.

Знайти альтернативу

Запевніть себе, що з вами нічого не станеться, якщо ви не будете користуватися своїм смартфоном протягом однієї години. Вас надзвичайно здивує той факт, що поки ви займаєтеся своїми буденними справами, ви не пропустите сотні дзвінків чи цікавих постів у соціальних мережах. На першому етапі найкраще підшукати гаджету відповідну здоровішу заміну. Наприклад, замість скролінгу стрічки новин читайте книжки.

Перевести екран в чорно-білий режим

Виробники пристроїв зацікавлені у тому, щоб нам хотілося дивитися в екрани наших телефонів якомога довше. Один зі способів привабити нашу увагу — насичені кольори. Це простий трюк, який діє на наш мозок, якого приваблює все яскраве та блискуче. Це дає нашому мозку позитивне підкріплення кожного разу, коли ми розблоковуємо свій смартфон. За словами колишнього фахівця з етики дизайну Google Трістана Харріса, монохромні відтінки пом’якшують спонукання продовжувати гортати соціальні мережі або завантажувати мобільні ігри.

Ця функція є вбудованою та доступна для користувачів iOS та Android.

Як налаштувати на iOS:

Зайти в "Налаштування".

Вибрати розділ "Доступність".

Зайти у розділ "Дисплей і розмір тексту".

Прокрутити екран до пункту "Колірні фільтри". Активувати "Монохромний режим".

Як налаштувати на Android:

Зайти в "Налаштування".

Вибрати розділ "Основні" та "Універсальний доступ".

Знайти пункт "Адаптація дисплея".

Активувати пункт "Світлофільтри" та вибрати в меню "Відтінки сірого".

Користувачі зазначають: відпочивши від неприродних кольорів смартфона, вони почали по-новому сприймати природні кольори та більше зосереджуватися на реальних речах навколо. Ба більше, монохромний режим заощаджує заряд батареї.

Вимкнути сповіщення у чатах та каналах

Червоний — це колір тригера, який миттєво привертає нашу увагу. Саме тому отримувати сповіщення від усіх новинних каналів, на які ви підписані не обов'язково. Залиште увімкненими тільки ті, які є критично важливими для вашої роботи та життя.

Беззаперечно під час війни нам важливо залишатися у курсі подій. Тож якщо ви поки не готові обмежити споживання новин до двох разів на день – залиште активним лише один канал, який вибирає публікувати не всі, а тільки найважливіші новини.

Перевести телефон у режим "Не турбувати"

Найефективнішим рішенням стане взагалі не заряджати телефон біля ліжка, віднести його в іншу кімнату або хоча б вимикати за годину до сну. Проте можна обмежити будь-яку зовнішню активність, увімкнувши режим "Особистий час" або "Не турбувати".

Контролюйте екранний час

У налаштування вашого телефону можна перевірити скільки часу на день ви проводите у певних застосунках та навіть встановити денний ліміт "новин".

Як обмежити час у застосунках iOS:

Перейдіть у меню "Параметри" й натисніть "Екранний час".

Виберіть "Увімкнути Екранний час" та встановіть ліміт для вибраних застосунків.

Як обмежити час у застосунках Android:

Скажіть "Окей, Google" або натисніть та утримуйте кнопку головного екрана на телефоні Android. Скажіть або введіть команду для таймера програм. Наприклад: "Встановити таймер для програми на 15 хвилин"

Коли вказаний час закінчиться, програма буде заблокована до кінця дня. Таймери застосунків скидаються опівночі.

Окрім того, ви можете скористатися додатком Family Link. Виберіть профіль дитини та змініть обмеження на певний додаток.

Важелі в нашому мозку – дофамін і соціальна винагорода

Соціальні мережі вправно натискають психологічні кнопки та легко приваблює пересічного користувача легким дофаміном. Дедалі більше платформ віддають перевагу контенту у відеоформаті. Нерухомі зображення не можуть конкурувати з відео, тому що останнє поєднує динамічність зі звуковою та візуальною стимуляцією. Можливо саме це і є успіхом TikTok.

Як показує дослідження DataReportal, попри зменшення населення України на 17%, кількість користувачів у тіктоці тільки зростає. Станом на початок 2023 року TikTok в Україні мав 13,01 млн користувачів віком від 18 років. Потенційне охоплення реклами зросло на 2,5 мільйона (+23,3 відсотка) з початку 2022 року до початку 2023 року.

У 2021 році Браунський університет опублікував статтю, яка почала розкривати механізми, що працюють у TikTok, і вказала на їхнє стимулювання "стану потоку", за якого користувачі "переживають спотворене відчуття часу". У цьому стані вони не усвідомлюють, скільки часу минуло відтоді, як вони занурилися в поглинання контенту.

"Як і всі соціальні медіаплатформи, нескінченне прокручування відео в TikTok призводить до звикання та стану потоку. Відео короткі, що ідеально підходить, враховуючи зниження здатності уваги молоді в 21 столітті. Коли вони грають, вони займають весь екран пристрою, що створює для користувачів ефект занурення". — зазначається в матеріалі.

Саме тому, візьміть ситуацію під свій контроль та спробуйте видалити програми, які заробляють на залежності, відволіканні, обуренні, поляризації та дезінформації.