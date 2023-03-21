Що посадити на городі наприкінці березня: посівний календар на місяць

У березні сіють бобові, а також починають садити на розсаду томати, перці та капусту

З настанням весни у дачників додається роботи. У саду обприскують плодові дерева, на городі починають перші посіви рослин, висаджують культури на розсаду в теплицях.

Багато городників воліють виконувати посів та посадку відповідно до місячного календаря. Протягом місяця виділяють кілька вдалих дат для тієї чи іншої культури. "Телеграф" розповідає, які рослини та коли сіють у березні 2023 року.

Посівний календар на березень 2023 року

Сприятливі та несприятливі дні для посіву у березні-2023

Усі дні у березні, крім десяти, є вдалими для посіву різних рослин. "Червоні числа" для городників цього місяця: 4, 5, 7, 18-23, 31.

Які рослини і коли сіють цього місяця:

24 березня – томати, перці, капуста, зелень, гарбуз, кабачки, баклажани

25 березня – томати, перці, капуста

26 березня – томати, перці, капуста, часник

27 березня – капуста, бобові

28 березня – бобові

29 березня – томати, огірки, цибуля, редиска

20 березня — томати, огірки, редиска

Раніше "Телеграф" розповідав, які овочі можна висаджувати у відкритий ґрунт у березні. Йдеться про рослини, які стійкі до холоду. Також ми повідомляли, які квіти підійдуть для вирощування навесні. Є кілька невибагливих у догляді варіантів.