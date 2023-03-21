Таропрогноз на 22 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Для деяких настав час змін

Середа, 22 березня, для більшості буде дуже сприятливим днем, — можливо, вдасться вирішити наболілі проблеми.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на двадцять другий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Місяць, Двійка пентаклів, перевернутий Суд

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, проте в перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск наприкінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Двійка пентаклів

Ще ця карта називається Владика гармонійної зміни. Якщо останнім часом Вам було важко знаходити баланс між особистим життям, емоціями, роботою та іншими справами, то в середу це може хоч трохи, але змінитися.

Перевернутий Суд

Ця карта вказує, що у вашому житті можливо давно назріли зміни, але ви з якихось причин їм чините опір. Перегляньте свої життєві пріоритети, можливо насправді все ж таки варто вже щось змінити?

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку на любовному фронті до кінця 2023 року за картами Таро.