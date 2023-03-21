У кого День ангела 22 березня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 22 березня, відзначають День пам’яті 40 Севастійських мучеників, День таксиста, Всесвітній день водних ресурсів, Міжнародний день Балтійського моря, День горіхів. Також цього дня носії 18 імен святкують свої іменини.

Жіночі іменини 22 березня

Олександра, — це жіноча версія імені "Олександр", що з грецької перекладається як "хоробрий захисник".

Наталя, — це латинське ім’я, яке може перекладатися як "рідна", "різдвяна", "народжена на Різдво".

Чоловічі іменини 22 березня

Акакій, — ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "лагідний", "непоганий", "той, який не робить зла".

Олександр, — грецьке ім’я, перекладається як "той, хто захищає".

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Опанас (Афанасій), — рідкісне, але дуже гарне ім’я, яке походить з грецької мови і буквально означає "безсмертний".

Валерій, — з давньогрецької це ім’я перекладається як "сильний", "міцний", "здоровий".

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Іван, — це ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Іраклій, — з давньогрецької це ім’я перекладається як "на славу Гері". Також це ім’я є грузинською версією імені Геракл.

Кирило, — з грецької ім’я перекладається як "володар", "господар", "пан".

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева".

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Микола, — з давньогрецької мови ім’я буквально перекладається як "переможець народів".

Петро, — з давньогрецької мови потужно перекладається як "скеля" або "камінь".

Сергій, — з латинської це ім’я перекладається як "високий" або "знатний".

Тарас, — це грецьке ім’я, яке за різними версіями може перекладатися як "хвилюючий", "збуджуючий" або "бунтар".

Ян, — за однією з версій, це ще одна форма єврейського імені Йонахан (як і ім’я Іван). Згідно з другою, ім’я Ян могло виникнути від імені римського божества початку та кінця Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні 2023 року відзначають Вербну неділю.