Коли висаджувати помідори у відкритий ґрунт чи теплицю: помилка, яку слід уникати

Щоб отримати добрий урожай помідорів, важливо враховувати кілька ключових елементів

Незалежно від того, які ви вирощуєте помідори, вони вимагають особливої уваги. Якщо при посіві першого насіння не приділити увагу деяким деталям, у вас може не вийти посадити помідори. Також важливо вибрати якісне насіння і провести певну обробку.

Як правило, посів томатів проводять у березні чи квітні, адже у цей період земля вже починає прогріватися, пише santeplus. Однак при цьому багато городників роблять одну дуже поширену помилку, яка може коштувати врожай. Що це за помилка – читайте далі.

Коли можна висаджувати помідори у відкритий ґрунт

Найчастіше дачники, намагаючись посадити овочі якомога раніше, забувають, що напровесні ще може бути холодно, і рослини можуть замерзнути. Таким чином, у них не буде добрих умов для розвитку. Саме це і є найпоширенішою помилкою при висадженні помідорів.

При надто ранньому висадженні в землю або надто довгому зберіганні в приміщенні рослини можуть в’янути та слабшати. Ідеальна температура для швидкого проростання насіння томатів становить 22 °C.

Також пам’ятайте, якщо посадити насіння помідорів занадто глибоко, врожаю не буде.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли сіяти помідори на розсаду до висаджування у відкритий ґрунт. Занадто рано робити цього не потрібно, інакше врожаю не бачити.