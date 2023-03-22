Урожаю не чекайте: чотири поширені помилки при вирощуванні томатів

Щоб помідори росли соковитими та міцними, потрібно слідувати простим рекомендаціям досвідчених дачників

Томати – обов’язкова для вирощування культура як на відкритому ґрунті, так і в теплиці. Приступати до посівів можна вже навесні, але пам’ятайте про важливі правила догляду за помідорами.

Досвідчені дачники виділяють щонайменше чотири поширені помилки при вирощуванні помідорів. Якщо їх припустити, врожаю можете не чекати, пише Express.

Помилка №1. Несвоєчасний посів

За даними Королівського садівничого товариства (RHS), помідори, які вирощуватимуться в теплиці, необхідно висівати в період з кінця лютого до середини березня. Якщо плануєте вирощувати на відкритому повітрі, то посійте насіння в період з кінця березня до початку квітня: так культура має більше шансів прижитися. Занадто рання посадка може спричинити цілу низку проблем для садівників, включаючи пошкодження від морозу або навіть гниття.

Помилка №2. Недостатній полив

Помідори дуже люблять воду, особливо в розпал літа, тому що їм подобається перебувати під прямим сонячним промінням. Рекомендується регулярно поливати рослини, коли вони укорінюються, зберігаючи ґрунт або компост рівномірно вологими. Переконайтеся, що вода повністю ввібралася, перш ніж додавати більше води. Поливайте навколо стебла, безпосередньо на нього лити рідину не потрібно. Крім того, укладання товстого шару мульчі на ґрунт навколо томатів може допомогти зберегти вологу в землі та стримати бур’яни.

Помилка №3. Відсутність підживлення

Згідно GardeningKnowHow, помідори будуть процвітати і давати більше плодів, якщо будуть забезпечені великою кількістю поживних речовин для зростання протягом сезону. Якщо ви не годуєте помідори, це може призвести до вершинної гнилі, спричиненої дефіцитом кальцію. Щоб підвищити плодоношення, підгодовуйте томати кожні 10-14 днів рідким добривом з високим вмістом калію, як тільки перші плоди набухають.

Помилка №4. Немає обрізки

Видалення бічних пагонів з рослин помідорів може допомогти спрямувати всю енергію назад у рослину, а не в листя, що допоможе збільшити плодоношення. Якщо плодів занадто багато, бічні пагони можуть почати поникати або обламуватись. Якщо так, просто додайте короткі вертикальні підпірки, акуратно прив’язавши до них пагони.

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