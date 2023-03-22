Іменини Ніки у 2023 році: всі дні, коли Ніка святкує День ангела

Носійки імені Ніка рідко зустрічаються, але завжди запам’ятовуються

Ім’я Ніка на сьогодні далеко не найпоширеніше, але все одно дуже цікаве та давнє. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Ніки протягом року.

Значення імені Ніка

Це ім’я давньогрецької богині Перемоги. Воно використовується як самостійне ім’я, але також Ніками скорочено називають носійок імен Вероніка, Моніка, Домініка тощо.

Вважається, що Ніки зазвичай спонтанні, владні, цілеспрямовані, егоцентричні, рано розпочинають самостійне життя і часто реалізуються у сферах, де потрібно спілкуватися з людьми. Втім, хоча зовні Ніки здаються впевненими, всередині вони часто почуваються вразливими та невпевненими. Також Ніки не терплять критики, навіть конструктивної.

Коли День ангела Ніки?

Покровителькою Нік виступає свята Ніка Коринфська, яка жила в перші та найважчі віки становлення християнства, жила з іншими віруючими в пустелі, доки військові не знайшли її укриття. Коли Ніка та інші послідовники відмовилися вклонитися язичницьким богам, їх почали забивати камінням, волочили містом за візком, нацьковували звірів, намагалися втопити, але вода не поглинала їх, і віруючих просто закололи.

Пам’ять Ніки Коринфської вшановують двічі на рік за церковним православним календарем, у ті ж дні носійки імені Ніка святкують іменини: 23 березня та 29 квітня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав 7 подарунків, які суворо заборонено дарувати жінкам за народними прикметами.