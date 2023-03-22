У кого День ангела 23 березня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 23 березня, відзначається Всесвітній метеорологічний день, День однакових шкарпеток, Рамадан, День атеїста. Крім того, носії 15 імен цього дня святкують День Ангела.

Жіночі іменини 23 березня

Анастасія — це ім’я грецького походження, яке означає "воскресіння", "відродження", "повернення до життя".

Василіса (Василина), — це ім’я давньогрецького походження, яке є жіночою версією імені Василь і означає "цариця", "царська".

Галина, — це ім’я походить від давньогрецького "галене", що буквально означає "штиль", "безтурботність", "спокій".

Ніка — це ім’я давньогрецької богині Перемоги. Воно використовується як самостійне ім’я, але також Ніками скорочено називають носіями імен Вероніка, Моніка, Домініка тощо.

Чоловічі іменини 23 березня

Віктор — досить поширене латинське ім’я, яке означає "переможець".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Денис, — вважається, що це ім’я похідне від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса.

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Єгор — це ім’я спочатку було народною розмовною формою імені Георгій, але давно вже стало самостійним ім’ям.

Іван, — це ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Леонід, — ім’я грецького походження, яке перекладається як "подібний до лева", "нащадок лева".

Марк, — за різними версіями ім’я може походить від імені римського бога війни Марса або від "молоток" з латинської.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Павло, — перекладається з латинської як "невеликий".

Ян, — є дві версії походження цього імені. Згідно з однією це ще одна форма єврейського імені Йонахан (як і Іван). За другою, ім’я Ян могло походить від імені римського божества початку та кінця Януса.

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