Завдяки цьому натуральному добриву ваші рослини будуть рости вдвічі швидше: ефективна хитрість

Більш здорова та екологічна альтернатива магазинних добрив

Промислові та хімічні добрива необов’язково є найкращим рішенням для отримання красивих, здорових та довговічних рослин. А все тому, що з натуральними добривами ви можете отримати результат навіть краще ніж з хімією.

Вам не потрібно постійно застосовувати хімічні інгредієнти, які, на жаль, забруднюють довкілля, пише santeplus. Щоб виростити міцні рослини, немає нічого кращого від натурального органічного добрива. Як бонус у вас напевно вже є все необхідне вдома.

Чим удобрити рослини для швидкого зростання

Рис — невичерпне джерело користі для рослин

Багато людей не знають про це, але це чудове натуральне добриво для ваших рослин. Ця їжа багата на крохмаль, вуглеводи і вітамін В, що робить її відмінним джерелом поживних речовин для рослин. Але це ще не все: він також містить такі мінерали, як азот, фосфор, магній і калій, речовини, що ідеально підходять для стимулювання росту та цвітіння рослин.

Як приготувати це добрива:

Насипте 100 г рису в місткість і додайте 1 л води. Ретельно перемішайте та залиште набухати приблизно на 24 години. Після цього часу рис стане ніжною консистенцією. Ще раз все перемішайте і процідіть через сито. Тепер рисова вода готова до вживання. Однак перед використанням її бажано розбавити водою (1 склянка добрива на 10 літрів води). Як тільки операцію буде завершено, ви можете полити нею рослини.

Рекомендується використовувати це натуральне добриво кожні два тижні, щоб отримати сильні рослини та рясне цвітіння.

Кавова гуща

Цей продукт часто недооцінюють, але може творити чудеса. Багата азотом, сіркою та фосфором, вона є ідеальним добривом для ваших рослин. Найкраще помістити гущу у відро і зберігати в сухому, але провітрюваному місці. Коли суміш висохне, посипте трошки гущі навколо коріння кожної рослини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що розсаду можна удобрювати підживленням із бананової шкірки. А ще ми писали, яка спеція відмінно підходить як добрива для молодих рослин.