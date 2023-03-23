Завдяки цьому натуральному добриву ваші рослини будуть рости вдвічі швидше: ефективна хитрість
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Більш здорова та екологічна альтернатива магазинних добрив
Промислові та хімічні добрива необов’язково є найкращим рішенням для отримання красивих, здорових та довговічних рослин. А все тому, що з натуральними добривами ви можете отримати результат навіть краще ніж з хімією.
Вам не потрібно постійно застосовувати хімічні інгредієнти, які, на жаль, забруднюють довкілля, пише santeplus. Щоб виростити міцні рослини, немає нічого кращого від натурального органічного добрива. Як бонус у вас напевно вже є все необхідне вдома.
Чим удобрити рослини для швидкого зростання
- Рис — невичерпне джерело користі для рослин
Багато людей не знають про це, але це чудове натуральне добриво для ваших рослин. Ця їжа багата на крохмаль, вуглеводи і вітамін В, що робить її відмінним джерелом поживних речовин для рослин. Але це ще не все: він також містить такі мінерали, як азот, фосфор, магній і калій, речовини, що ідеально підходять для стимулювання росту та цвітіння рослин.
Як приготувати це добрива:
- Насипте 100 г рису в місткість і додайте 1 л води.
- Ретельно перемішайте та залиште набухати приблизно на 24 години. Після цього часу рис стане ніжною консистенцією.
- Ще раз все перемішайте і процідіть через сито. Тепер рисова вода готова до вживання. Однак перед використанням її бажано розбавити водою (1 склянка добрива на 10 літрів води).
- Як тільки операцію буде завершено, ви можете полити нею рослини.
Рекомендується використовувати це натуральне добриво кожні два тижні, щоб отримати сильні рослини та рясне цвітіння.
- Кавова гуща
Цей продукт часто недооцінюють, але може творити чудеса. Багата азотом, сіркою та фосфором, вона є ідеальним добривом для ваших рослин. Найкраще помістити гущу у відро і зберігати в сухому, але провітрюваному місці. Коли суміш висохне, посипте трошки гущі навколо коріння кожної рослини.
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