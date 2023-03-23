У кого День ангела 24 березня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 24 березня, відзначають День фтизіатра в Україні, Міжнародний день боротьби з депресією, Всесвітній день боротьби з туберкульозом, День майстра манікюру, День народження паровоза. Крім того, носії семи імен цього дня святкують День Ангела.

Жіночі іменини 24 березня

Сабіна, — за однією з версій, це ім’я означає "сабінянка", представниця народу, що жив на півночі сучасної Італії до появи римської імперії. Також ім’я може мати арамейське походження і означає "мудра" або "невибаглива".

Чоловічі іменини 24 березня

Василь, — це ім’я давньогрецького походження, яке спочатку звучало як "Басиліос" і означає "цар", "царський".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Єгор, — це ім’я з’явилося як простонародна форма імені Георгій, проте через століття існує як самостійне і вельми популярне ім’я.

Юхим, — красиве грецьке ім’я, яке перекладається як "благочестивий", "добродушний", "блаженний".

Іван, — спочатку це ім’я виникло як форма давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".

Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Як відомо, у різні дні року церква шанує пам’ять різних мучеників і святих, — у ті ж дні святкують свої Дні ангела люди, які носять імена святих і народилися незадовго до дня їхньої пам’яті. Вважають, що святі спостерігають за тезками з небес протягом їхнього життя і захищають їх від неприємностей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як пережити весняне переведення годинника без шкоди для здоров’я.