Шість пар овочів, сусідство яких протипоказане: так на грядці нічого не виросте

Деякі рослини не годяться одна одній у компаньйони

У березні починається посів деяких культур на городі. Важливо враховувати які овочі ви розміщуєте поруч, адже не всі рослини можуть бути вдалими сусідами.

Деякі рослини не варто садити поряд на грядці, інакше врожаю не буде. Докладніше про це пише ukr.media.

Які овочі не можна садити поряд на городі:

Огірки та томати. Помідори не можна так рясно поливати, як цього вимагають любителі вологи огірки.

Помідори не можна так рясно поливати, як цього вимагають любителі вологи огірки. Картопля й пасльонові. На врожай чекати не варто, якщо розміщуєте по сусідству з картоплею баклажан, помідор або перець. Більше того, рослини активно "ділитимуться" паразитами одна з одною.

На врожай чекати не варто, якщо розміщуєте по сусідству з картоплею баклажан, помідор або перець. Більше того, рослини активно "ділитимуться" паразитами одна з одною. Бобові та болгарський перець. Антракноз – характерна хвороба для перців, гороху й квасолі, яка швидко поширюватиметься на інші культури.

Зелень і морква. Перша вбере всі поживні елементи з ґрунту, через що виросте погана за смаковими якостями морква.

Перша вбере всі поживні елементи з ґрунту, через що виросте погана за смаковими якостями морква. Томати та капуста. Обидві культури змагатимуться за речовини, в результаті врожай не виправдає зусиль.

Обидві культури змагатимуться за речовини, в результаті врожай не виправдає зусиль. Кабачки та огірки. Знову ж таки відіграє роль полив. Так рясно, як ви поливаєте огірки, не варто зволожувати грядки з кабачками.

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