Виберіть картинку і дізнайтеся, чи світить вам багатство у 2023 році

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам найбільше

Нема чого ходити на сеанси до різних тарологів, астрологів та екстрасенсів, щоб зазирнути у своє майбутнє. Ви цілком можете впоратися з цим самостійно, пройшовши простий психологічний тест на картинці.

"Правила" проходження грошового тесту дуже прості. Перш ніж робити вибір, зробіть кілька вдихів та видихів, заспокойте свідомість та думки. Після запитайте себе: "Що мені чекати в 2023 році в моїй фінансовій сфері?" та виберіть зображення.

Виберіть першу картинку, що сподобалася, і дізнайтеся, що вам принесе 2023 рік у матеріальному плані:

Результати візуального тесту

Метелик

Ви обрали Метелика — символ краси та трансформації. Якщо ваша робота стосується цих видів діяльності — це може бути салон краси, спортклуб, організація свят, дизайн і фешн-індустрія і т.п., то це дуже хороший знак. У вас попереду нові вигідні контракти, угоди, зростання доходу та збільшення прибутку. Якщо ваша робота не пов’язана з цими сферами, тоді Метелик рекомендує присвятити більше часу турботі про себе, можливо, ви хочете змінити зачіску, записатися в спортзал, пройти навчання — все це допоможе залучити гроші у ваше життя. Також буде гарною ідеєю позбутися всього непотрібного та неактуального, навести лад у домі та на роботі, оточіть себе гарними речами і, звичайно, буде добре, якщо у вас з’явиться зображення чи статуетка метелика на робочому місці.

Дельфін

Ви вибрали Дельфіна — символ швидкості, любові та духовного зростання. Якщо ваша робота пов’язана з цими поняттями, то ваш рік стане одним із найвдаліших у матеріальному плані, але важливо пам’ятати, що фінанси та матеріальний добробут приходять до вас лише якщо ви не забуваєте про духовну складову цього світу. Всесвіт хоче нагадати вам про те, що гроші лише інструмент, а не самоціль. Ваш вибір також може говорити про те, що ваша діяльність може змінитися — незабаром ви можете отримати несподівану пропозицію, на перший погляд, ніяк не пов’язану з тим, що ви робите, але вона може відкрити двері в зовсім іншу реальність. Буде гарною ідеєю приділяти більше часу медитації, зайнятися благодійністю, частіше бувати на природі — це допоможе вам на шляху збільшення доходів.

Птах

Ви обрали Птаха — у всьому світі птах — посланець Богів і символ виконання бажань. Вас почули! Чим би ви не займалися — успіх буде на вашому боці цього року. Птах допоможе вам знайти правильний шлях до фінансової мрії. Особливо, якщо ви займаєтеся творчістю, питаннями екології чи ваша діяльність пов’язана з вогнем. Непрості часи залишилися позаду, настав час широкої білої смуги. Спробуйте, слухайте свій внутрішній голос, він рятував вас жодного разу, допоможе і зараз. Пропозицій буде багато, можливостей ще більше – ваше завдання – не розпорошуватися, а сконцентруватися на тому, що справді цікаво і відповідає вашим цінностям. Щоб "задобрити" Птаха виявляйте інтерес до навколишнього середовища та доброту до всього живого на цій планеті.

Кінь

Ви обрали Коня — символ слави, удачі, зростання соціального стану. Особливо добре, якщо ви публічна людина або збираєтеся ним стати, також кінь заступається всім соціально-значущим професіям, у тому числі вчителям і медикам. Новий рік відкриє можливості для кар’єрного зростання, дасть багато сил та енергії для здійснення задуманого – все це допоможе вивести ваш дохід на інший рівень. Буде добре, якщо у вас з’явиться хобі, пов’язане із творчістю — вам потрібні ці енергії, бо вони допомагають збільшити ваш фінансовий потенціал. Якщо у вас є матеріальне бажання, то більша ймовірність його виконання вже взимку. Це станеться для того, щоб ви повірили у свої сили, тільки важливо щось робити для цього, а не сидіти і чекати, коли все само собою складеться.

Зазначимо, що такі тести також можуть допомогти дізнатися, що на вас чекає найближчим часом. Розслабтеся, "відключіть" мозок, заплющите очі, видихніть і виберіть одну картинку.