Чому не цвітуть троянди: три найпоширеніші помилки всіх садівників

Іноді навіть при найбільшому догляді троянди не хочуть цвісти

Окрім простого задоволення, садівництво часто вважається справжньою терапією. Це природний антистрес і він може миттєво змінити наш настрій. Однак це квіткове видовище може швидко розчарувати, особливо тоді, коли троянди відмовляються цвісти. Щоб розв'язати цю проблему важливо правильно доглядати свій сад.

Чому ж троянди не хочуть цвісти? Причин може бути декілька, пише santeplus. Проте здебільшого всі садівники роблять три поширені помилки.

Чому троянда не цвіте: поширені помилки садівників

По-перше, троянда відмовляється цвісти, якщо у вас глибока посадка. Не потрібно садити троянди на 5-10 см у землю, інакше ви ризикуєте загальмувати зростання квітки.

Крім глибокої посадки, є інші помилки. Наприклад, надлишок поживних речовин може пошкодити кореневу систему троянди. Іноді краще внести трохи менше добрив, ніж перестаратися.

Не видаляйте з рослини всі пагони, що відмерли. І тут розвиток троянди зупиниться. Неправильне обрізання рослини часто ускладнює його зростання.

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