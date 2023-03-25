Благовіщення-2023: що не можна робити в це свято, щоб не втратити благополуччя

Вважається, що будь-яка робота цього дня – гріх

Одне з дванадцяти головних церковних свят і третє за важливістю, після Великодня та Різдва, — Благовіщення Пресвятої Богородиці — відзначається цієї суботи. У православному календарі свято щорічно припадає на ту саму дату. Так, 25 березня Благовіщення відзначається за григоріанським календарем, а за юліанським — 7 квітня.

Назва свята "Благовіщення" означає благу звістку про народження Спасителя людства. За переказами, саме цього дня Діва Марія дізналася від архангела Гавриїла про своє непорочне зачаття і, що стане матір’ю Сина Божого Ісуса Христа.

У свято вірянам заведено відвідувати храм, молитися. Жінки просять Пресвяту Богородицю про вдале заміжжя, дітей та щасливе сімейне життя. Перед святом слід зробити генеральне прибирання, а вже на саме Благовіщення — зібратися за сімейним святковим столом.

Що не можна робити на Благовіщення: заборони 25 березня

Шити, в’язати та вишивати – можна заплутати долю.

Займатися важкою фізичною працею, у тому числі на городі, і будь-якою домашньою роботою – це гріх.

Позичати гроші — можна втратити спокій та благополуччя.

Одружуватися і вінчатися.

Злословити, конфліктувати та лаятися.

Стригтися і заплітати коси — обіцяє втрату волосся або негативні зміни в житті.

Одягати нові речі – обновка швидко зіпсується.

Подорожувати, вирушати у далекі поїздки.

Через Великий піст не дозволяється вживати м’ясні, молочні продукти, яйця та алкоголь, але на честь свята дозволяється риба, морепродукти та трохи вина.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.