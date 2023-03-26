Як швидко почистити гранат і не заляпатись: простий спосіб

Мало хто знає, як його ефективно почистити

Навесні ми як ніколи потребуємо вітамінів. Чудовий спосіб смачно наздогнати норму корисних елементів — з’їсти щось смачненьке, наприклад, гранат.

Попри своє соціокультурне значення, гранат ще й дуже корисний для кишківника, чудовий спосіб профілактики ожиріння, діабету, хвороби Альцгеймера, остеопорозу. Вживання плодів навіть покращує здоров’я зубів. Отже, гранат — дуже дієвий та смачний спосіб покращити здоров’я. Але серед українців він не найпопулярніший. Мабуть, справа в тім, що мало хто вміє його швидко та ефективно чистити.

Лайфхаками для очищення граната поділився Євген Клопотенко. Для початку його слід правильно обрати: стиглий фрукт має бути достатньо щільним та масивним, яскраво червоним.

Щоб почистити гранат, вам знадобиться лише звичайний кухонний ніж. Для початку відріжте верхню частину плоду поряд з хвостиком — зріжте по колу гострим ножем шкірку, неглибоко. Обережно відокремте кришечку, щоб не пошкодити вміст.Так ви побачите білі розділові плівки-перегородки. Зробіть вздовж них неглибокі надрізи донизу. Тепер гранат можна акуратно розламати — не до кінця. Поставте його в глибоку миску розкритою частиною донизу і простукайте з усіх боків лопаткою або ложкою. Всі зернята опиняться в ємності.

Зернятами, добутими таким чином, можна просто ласувати, а можна і використовувати їх для рецептів — наприклад, покласти в салат.