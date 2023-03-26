Томати окислюють ґрунт: які культури можуть добре рости на місці помідорів

Слід посадити рослини, які збагачують ґрунт азотом

Помідор – один з улюблених та популярних овочів на городі, вони вирощуються практично у будь-якому регіоні України. Багато городників готують ґрунт і створюють необхідні умови для росту культури, після чого одержують великий урожай томатів. Однак не всі знають, що помідори окислюють ґрунт, тому деякі культури почуватимуться погано на цьому місці.

На місці цієї рослини необхідно садити культури, які збагачують ґрунт азотом, пише "Земляк". До таких рослин відносяться бобові, зелень і не тільки.

Що посіяти після помідорів:

коренеплоди : редис, буряк, морква, селера

: редис, буряк, морква, селера бобові : боби, горох, соя, квасоля

: боби, горох, соя, квасоля зелень : кріп, петрушка, щавель, салат

: кріп, петрушка, щавель, салат інші овочі: капуста, цибуля, часник, огірки, кабачки.

Фахівці стверджують, що буряк та морква споживають корисні речовини з глибших шарів ґрунту, тому вони можуть дати добрий урожай. Своєю чергою, цибуля та часник після томатів чудово оздоровлюють ґрунт. Також на місці помідорів можна сіяти гарбузові культури, але перед цим необхідно вдатися до відновлювальної підготовки ґрунту.

Раніше "Телеграф" розповідав, які культури можна садити у сусідстві із часником. Вони почуватимуться добре, перебуваючи під захистом часнику.