Як прискорити ріст полуниці за допомогою йоду: "рецепт" ефективного добрива

Йод також ефективний у відлякуванні всіх шкідників, таких як червоний павук та фітофтора.

Йод є найважливішим мікроелементом всім живих організмів. Його недолік негативно впливає і на рослини. Особливо якщо ви хочете виростити велику і солодку полуницю.

В ідеалі кущі слід удобрювати йодом у квітні чи травні. Це дозволить полуниці отримати достатньо йоду на весь сезон, пише santeplus. Щобільше, запах йоду діє як потужний репелент для деяких шкідливих комах.

Як прискорити ріст полуниці за допомогою йоду

Вам знадобиться:

10 літрів води

10-20 крапель настойки йоду

Що робити:

Розчиніть 20 крапель настоянки йоду у настояній воді та добре перемішайте. А потім влийте під кожен кущ полуниці по 1 л цього розчину. Також варто зазначити, що перед підживленням йодом бажано присипати кущі полуниці невеликою кількістю золи.

Крім цього, підживлення можна провести і шляхом обприскування. Розчин для цього готується також: із 10 крапель настоянки йоду на 10 літрів води. Після цього налийте розчин у пляшку з розпилювачем, і обприскуйте добриво безпосередньо на листя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі городники обприскують полуницю одним аптечним засобом. Таке підживлення захистить рослину від хвороб.