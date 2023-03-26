Що потрібно зробити з насінням, перш ніж посіяти: завдяки цьому трюку перець проросте миттєво

Перед посівом насіння перцю слід замочити, але робіть це правильно

Посівний календар на березень-2023 ще дозволяє займатися вирощуванням розсади, зокрема популярної культури – перцю. Невеликі маніпуляції із насінням перед посівом забезпечать найкращий результат сходів.

Щоб насіння швидко проросло, його потрібно замочити і продезінфікувати. Детальніше про це розповідає блог s.sad.ua у Instagram.

За словами досвідчених дачників, прості правила допоможуть прискорити проростання перцю. По-перше, перед посівом насіння потрібно замочити у теплій воді. Для дезінфекції можна додати трохи перекису водню. У такому вигляді залиште його на добу у темному місці.

По-друге, наступного дня насіння слід процідити та помістити у вологу тканину. Якщо насіння небагато, то підійдуть і ватяні диски. Замотайте в пакет для досягнення парникового ефекту та перемістіть на теплу поверхню.

По-третє, обов’язково щодня провітрюйте пакет і перевіряйте насіння. Таким чином, запевняють городники, перець швидше прокидається, а ви можете перевірити насіння на схожість перед посадкою.

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