Через що гниє розсада і як цього уникнути: чотири поради
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У досвідчених городників є кілька секретів, які зберігають саджанці здоровими та свіжими
Багато дачників не купують розсаду, а вирощують навесні самостійно. Ця копітка праця може бути марною, якщо рослини згниють. Важливі правила допоможуть цьому запобігти.
Чому може гнити розсада і як цього уникнути? Відповідь дає блог s.sad.ua в Instagram.
За словами досвідчених дачників, загнивання розсади – раптова загибель сходів. Гнила з’являється як через помилки у догляді, так і внаслідок грибкових захворювань.
Найчастіші причини, з яких гниє розсада:
- Неправильний догляд.
- Дисбаланс мінеральних елементів (це призводить до того, що розсада стає схильнішою до інфекційних захворювань).
- Неправильний мікроклімат (температура для розсади більшості культур становить 16-18 градусів тепла).
- Контакт із хворими рослинами.
Як же запобігти загниванню саджанців? Городники пропонують дотримуватися чотирьох важливих правил, щоб зберегти молоді рослини здоровими та міцними.
- Використовуйте стерильну ґрунтову суміш. Грибок і пліснява можуть жити у ґрунті.
- Не заглиблюйте насіння і не сійте надто густо. Обов’язково залиште місце для циркуляції повітря.
- Не поливайте сходи занадто сильно й не залишайте їх у воді. Зливайте надлишки.
- Дайте саджанцям багато тепла та світла, щоб вони швидко проростали і росли.
Раніше "Телеграф" розповідав, як не допустити переростання розсади. А ще ми писали, яка популярна спеція врятує розсаду від цвілі.