Через що гниє розсада і як цього уникнути: чотири поради

У досвідчених городників є кілька секретів, які зберігають саджанці здоровими та свіжими

Багато дачників не купують розсаду, а вирощують навесні самостійно. Ця копітка праця може бути марною, якщо рослини згниють. Важливі правила допоможуть цьому запобігти.

Чому може гнити розсада і як цього уникнути? Відповідь дає блог s.sad.ua в Instagram.

За словами досвідчених дачників, загнивання розсади – раптова загибель сходів. Гнила з’являється як через помилки у догляді, так і внаслідок грибкових захворювань.

Найчастіші причини, з яких гниє розсада:

Неправильний догляд.

Дисбаланс мінеральних елементів (це призводить до того, що розсада стає схильнішою до інфекційних захворювань).

Неправильний мікроклімат (температура для розсади більшості культур становить 16-18 градусів тепла).

Контакт із хворими рослинами.

Як же запобігти загниванню саджанців? Городники пропонують дотримуватися чотирьох важливих правил, щоб зберегти молоді рослини здоровими та міцними.

Використовуйте стерильну ґрунтову суміш. Грибок і пліснява можуть жити у ґрунті. Не заглиблюйте насіння і не сійте надто густо. Обов’язково залиште місце для циркуляції повітря. Не поливайте сходи занадто сильно й не залишайте їх у воді. Зливайте надлишки. Дайте саджанцям багато тепла та світла, щоб вони швидко проростали і росли.

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