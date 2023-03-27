Як правильно поливати огірки, щоб вони не були гіркими та грубими

Від поливу огірків залежить якість урожаю

Огірок — один із найулюбленіших овочів українців, і у багатьох на городі цей овоч точно присутній. Для отримання смачного та здорового врожаю важливо не тільки вибрати якісне насіння огірків, але й забезпечити культурі необхідні світло, тепло та вологу.

Для представника сімейства гарбузових особливу важливість відіграє водний режим, пише bb.lv. Саме від поливу огірків залежить якість урожаю, адже через нестачу води можна гарантовано отримати гіркі на смак та з грубою шкіркою овочі.

Як правильно поливати огірки

Огірки, вкриті плівкою, до плодоношення потрібно поливати водою кімнатної температури 1-2 рази на тиждень. Раз на 7-10 днів грунт зволожують, коли починається плодоношення, при цьому в теплиці повинен бути не нижче 70% рівень вологості. Переборщувати з поливом також не можна, тому в сезон дощів рекомендується накривати овочі плівкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підгодувати огірки, щоб отримати великий урожай. Також ми писали, чому біля огірків не можна садити помідори.