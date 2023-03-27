Чим підгодувати полуницю після посадки навесні: секрет небувалого врожаю

Ягоди будуть великими та солодкими

Полуниця – найпопулярніша ягода на ділянках практично кожного дачника. Вона дуже корисна, але щоб отримати великий урожай солодкої культури, необхідно правильно її доглядати. Тому тут не обійтися без поливів, обприскування полуниці та її підживлення.

Досвідчені городники підгодовують у весняний сезон полуничні посадки напрочуд корисним розчином, щоб збільшити врожайність у рази. Одна з головних та основних підживлень полуниці для солодкості та наливу ягід – це борна кислота. Про це пише "Земляк". Вона дуже важлива для гарного плодоношення.

Як підгодувати полуницю навесні

Розбавляємо 0,5 чайної ложки порошку борної кислоти у гарячій воді (пів склянки). Потім виливаємо суміш у 10 л води. Цим розчином оброблюємо полуницю під час цвітіння. Обробку слід проводити по листю та квітам.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підвищити врожайність полуниці у п’ять разів – рецепт корисного розчину на основі борної кислоти та марганцівки.

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