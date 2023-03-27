Як зробити, щоб молода морква у вас була вже в червні: секрети досвідчених дачників

Прості поради, які стануть у пригоді чи не кожному господарю

Усі звикли, що урожай моркви збирається восени — її починають викопувати з кінця вересня і аж до настання перших нічних заморозків. У цей час овоч уже повністю готовий до переміщення у комору, адже набирається сил і до цього моменту повністю перестає зростати.

Однак можна зробити й так, що молоду моркву ви отримаєте на кілька місяців раніше — вже на початку літа. Як цього домогтися, розповідає prostoway. Кілька простих порад щодо того, як збирати перший врожай у червні, знайдете у цьому матеріалі.

Як отримати врожай моркви у червні

Весь секрет полягає у тому, що потрібно провести посів моркви двічі: під зиму та навесні. Це дасть змогу зібрати два врожаї — на початку літа й восени. Щоправда, є у цього методу і свої нюанси.

Так, серед переваг посадки моркви під зиму — природне загартовування насіння. Такі рослини будуть міцнішими, набагато менше хворітимуть і майже не зважатимуть на температурні "гойдалки", які часто трапляються навесні. Окрім того, ці посіви зазвичай вдається зберегти від шкідників без застосування "хімії", адже виростають вони в несезон. А ще, як показує практика, висіяна під зиму морква навесні проростає швидше та майже у 100%-ій кількості.

Проте обирати на посіви під зиму потрібно тільки певні сорти: ранні та середньостиглі для цього не згодяться, оскільки при низьких температурах вони швидко гинуть. Краще засівати з осені середньопізні або ж пізні сорти моркви.

Особливу увагу слід приділити і ділянці, на якій ростиме морква: не сійте її на грядках, де перед тим були картопля або буряк. Поганим сусідом для цього овоча вважається також зелень. А от серед культур, які варто посадити біля неї, цибуля, томати та бобові.

Також пам’ятайте, що молоду моркву доведеться використати протягом літа. Для тривалого зберігання вона не підходить.

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